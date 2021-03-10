Факты ICTV — Выпуск 18:45 (10.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: более 200 смертей и более 6 тыс. новых инфицированных. Коронавирус не отступает; взрыв гранаты в Бердянске, двое погибших, одна тяжело-ранена. Полиция выясняет причины трагедии; правительство нашло 2 млрд грн на восстановление исторических памятников, а за их разрушение будут назазывать тюрьмой.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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