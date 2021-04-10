Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Факты. Выпуски

Факты ICTV — Выпуск 18:45 (10.04.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.04.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине в 20 областях больницы переполнены; США заявляют о наибольшем количестве российских войск у границ Украины. Киев созывает заседание ОБСЕ; в Украине состоялся первый полет санавиации. Как спасали женщину с инсультом; 11 лет после Смоленской трагедии; 6 лет декоммунизации: как очистились города и сознание украинцев

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Факты ICTV — Выпуск 12:45 (10.04.2021)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (10.04.2021)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (09.04.2021)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (09.04.2021)
Факты ICTV — Выпуск 15:45 (09.04.2021)
Факты ICTV — Выпуск 15:45 (09.04.2021)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (09.04.2021)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (09.04.2021)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (09.04.2021)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (09.04.2021)
Факты ICTV. Спорт (09.04.2021)
Факты ICTV. Спорт (09.04.2021)
Факты ICTV — Выпуск 21:10 (08.04.2021)
Факты ICTV — Выпуск 21:10 (08.04.2021)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (08.04.2021)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (08.04.2021)
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка