Факты ICTV — Выпуск 18:45 (10.04.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.04.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине в 20 областях больницы переполнены; США заявляют о наибольшем количестве российских войск у границ Украины. Киев созывает заседание ОБСЕ; в Украине состоялся первый полет санавиации. Как спасали женщину с инсультом; 11 лет после Смоленской трагедии; 6 лет декоммунизации: как очистились города и сознание украинцев

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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