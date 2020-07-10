Факты ICTV — Выпуск 18:45 (10.07.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине рекордное количество пациентов, которые выздоровели от коронавируса- более тысячи, немало и зараженных — 819; христианская святыня — Собор Святой Софии в Стамбуле вновь стал мечетью; Нидерланды подают иск против России в Европейский суд по правам человека из-за сбитого боинг MH17 в небе над Донбассом 2014 года.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.