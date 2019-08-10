Факты ICTV – Выпуск 18:45 (10.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: у Донецка террористы пытаются отбить утраченные позиции, в Одесской области снова оползень на пляже; ООН призывает страны срочно менять привычки; в России снова митинги, на улицы вышли тысячи люди в трех крупных городах; в Мариуполь на фестиваль приехали российские артисты.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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