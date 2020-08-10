Факты ICTV — Выпуск 18:45 (10.08.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.08.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Беларуси оппозиционер Тихановська не согласная с данным ЦИК, люди собираются на новый митинг; в Украине больных коронавирусом за сутки еще более тысячи; в Ивано-Франковске придумывают альтернативные способы переработки мусора; в Одессе команда Дизель-шоу представила первую после карантина программу.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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