Факты ICTV — Выпуск 18:45 (10.08.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.08.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Беларуси оппозиционер Тихановська не согласная с данным ЦИК, люди собираются на новый митинг; в Украине больных коронавирусом за сутки еще более тысячи; в Ивано-Франковске придумывают альтернативные способы переработки мусора; в Одессе команда Дизель-шоу представила первую после карантина программу.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.
2020-08-10
Теги: Факты 18.45, Факты ICTV