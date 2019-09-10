Факты ICTV – Выпуск 18:45 (10.09.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.09.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко впервые после освобождения пообщались с журналистами; без обсуждения и с нарушением регламента – депутаты приняли закон об импичменте президента; в Днепре наконец открыли скандально-аварийный мост, власти называют его состояние идеальным, а общественные активисты ремонт назвали косметическим.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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