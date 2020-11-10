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Факты ICTV — Выпуск 18:45 (10.11.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.11.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: антирекорда не было, но больных за сутки более 10 тыс. Больницы уже заполнены более чем на 70%; Украина никак не выплатит компенсации семьям медиков, умерших от Covid-19; без Кремля не обошлось. Армения, Азербайджан и Россия подписали документ о прекращении войны в Нагорном Карабахе; в Украине доллар и евро постоянно скачут.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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