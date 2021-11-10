Факты ICTV — Выпуск 18:45 (10.11.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.11.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: украинские ученые прогнозируют спад эпидемии через 2 недели; реакция Киева будет решительной и своевременной – СНБО анализировал возможные угрозы для украинской границы; при отсутствии стратегии выживания в энергетический кризис украинцы начинают заботиться об энергонезависимости сами.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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