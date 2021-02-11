Факты ICTV — Выпуск 18:45 (11.02.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Украине наступает второй циклон с мощными метелями; Президент с послами стран Большой семерки посещают Донбасс; на передовой имеем потери; количество новых инфицированных коронавирусом в Украине снова увеличилась; скандал с переименованием улиц в Киеве продолжается.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.
2021-02-11
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