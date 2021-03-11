Факты ICTV — Выпуск 18:45 (11.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: год от начала объявления всемирной пандемии. Но коронавирус только набирает обороты и становится более агрессивным; Украина чудом избежала веерных отключений света. В чем причина энергетического кризиса и как ее можно решить; контрабанда на западных границах страны. Янтарь, валюта, наркотики и сигареты. Какое наказание получают дельцы.

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