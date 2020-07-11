Факты ICTV — Выпуск 18:45 (11.07.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: коронавирус на отечественном курорте. На побережье моря в разгар отпусков обнаружили вспышку коронавируса; пьяный экс-чиновник Харьковского горсовета устроил ДТП с четырьмя пострадавшими. Но ему грозит лишь штраф; беседки возле воды. Мы платим немалые деньги за то, чтобы отдохнуть, но кому идут эти средства, и законный ли такой бизнес.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.