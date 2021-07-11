Факты ICTV — Выпуск 18:45 (11.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на передовой враг стреляет из артиллерийских систем; сегодня годовщина циничного обстрела русскими наших войск под Зеленопольем; непогода в Западной Украине — большая вода затопила сотни домов. А в Карпатах, среди лета выпал настоящий снег; в Украине 290 новых больных Covid; старт Ричарда Брэнсона и команды полета в космос; финал Евро-2020.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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