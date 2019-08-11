Факты ICTV – Выпуск 18:45 (11.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: один погибший и один раненный на фронте; бьют и унижают – на Закарпатье скандал в детском приюте; украинец создал мобильное приложение с подробным описанием всех горных туристических маршрутов; чем завершились протесты в России; как украинские мусульмане празднуют Курбан-байрам.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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