Факты ICTV – Выпуск 18:45 (11.09.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.09.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: освобожденный из русского плена Роман Сущенко впервые пообщался с прессой; правительство выделит всем политзаключенным освобожденным из России по 100 тыс. гривен; Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о незаконном обогащении.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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