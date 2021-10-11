Факты ICTV — Выпуск 18:45 (11.10.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.10.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: за неделю в Украине прибавилось 8 тыс. 832 инфицированных коронавирусом; россиян снова обвиняют в промышленном шпионаже. На этот раз — фармацевтической компании AstraZeneca; с сегодняшнего дня в Гааге начинаются слушания по делу о захвате россиянами украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.
2021-10-11
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