Факты ICTV — Выпуск 18:45 (11.11.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.11.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украину идут холода и морозы, а значит стартует отопительный сезон – где-то тепло включили, а где-то с ним проблемы; Лукашенко грозится привлечь российские бомбардировщики и перекрыть Европе газ; в Германии впервые обнаружили 50 тыс. больных за день. В Европе фиксируют новый всплеск эпидемии, однако смертность невысока.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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