Факты ICTV — Выпуск 18:45 (12.01.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.01.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: министр Степанов рассказал будет ли жесткий карантин после 24 января; предприниматели продолжают игнорировать ограничения; на границах со Словакией и Венгрией огромные очереди; курортная Кирилловка разваливается от мощных штормов; в Киеве спешно разбирают новогодние локации чтобы не провоцировать людей нарушать карантин.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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