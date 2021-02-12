Факты ICTV — Выпуск 18:45 (12.02.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: синоптики рассказали, каким регионам готовиться к еще большему ухудшению погоды; в России продолжается второй судебный процесс против оппозиционера Алексея Навального; на передовой ранен боец, ОБСЕ же фиксирует повышенную активность врага; взрыв в российском Владикавказе.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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