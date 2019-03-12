ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Факты. Выпуски

Факты ICTV – Выпуск 18:45 (12.03.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.03.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: кресло скандального Гладковского занял полковник Сергей Кривонос, президент назначил заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны; Укроборонпром после скандалов пытается уберечь репутацию, предприятие представило обновленный БТР с новым прочным корпусом.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Факты ICTV – Выпуск 15:45 (12.03.2019)
Факты ICTV – Выпуск 12:45 (12.03.2019)
Факты ICTV. Спорт (12.03.2019)
Факты ICTV – Выпуск 8:45 (12.03.2019)
Факты ICTV – Выпуск 7:15 (12.03.2019)
Факты ICTV – Выпуск 6:45 (12.03.2019)
Факты ICTV – Выпуск 7:45 (12.03.2019)
Факты ICTV – Выпуск 18:45 (11.03.2019)

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка