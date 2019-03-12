Факты ICTV – Выпуск 18:45 (12.03.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.03.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: кресло скандального Гладковского занял полковник Сергей Кривонос, президент назначил заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны; Укроборонпром после скандалов пытается уберечь репутацию, предприятие представило обновленный БТР с новым прочным корпусом.

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