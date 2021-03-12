Факты ICTV — Выпуск 18:45 (12.03.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: угроза возвращения к жесткому карантину. Количество инфицированных коронавирусом быстро увеличивается; двойное гражданство. Когда украинцы смогут получать паспорта других государств без потери украинского; начало зимы в марте. Столицу накрыл снег и минусовая температура.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.
2021-03-12
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