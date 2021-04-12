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Факты ICTV — Выпуск 18:45 (12.04.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.04.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: возможность российского вторжения в Украину реальная и государство к этому готово — президент Зеленский в интервью CNN; в Украине пять человек получили необходимые две дозы вакцины против коронавируса, с такими темпами и качеством прививки, нам не видать финала эпидемии и серии локдаунов; Факты заинтересовались старой детской больницей на парковой Аллее в Киеве, которой ни в каких реестрах нет, а значит кто-то положил глаз на лакомый кусок столичной земли.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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