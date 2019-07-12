Факты ICTV – Выпуск 18:45 (12.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в лагере в Одесской области уже полсотни детей с отравлением; нацгвардейцу Виталию Маркиву дали 24 года тюрьмы; Путин созвал Совет Безопасности Федерации после телефонного разговора с Зеленским.

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