Факты ICTV — Выпуск 18:45 (12.07.2021)

Факты ICTV — последние новости Украины и мира на 12.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Закарпатье ликвидируют последствия непогоды, а центр страны ожидают дожди и грозы; Владимир Зеленский с рабочим визитом в Германии. Какие основные темы переговоров; в Каннах состоялась мировая премьера документального фильма Бабий Яр. Контекст; интернет в украинских селах, приспособленный транспорт и доступность к общественным зданиям. Первая леди Елена Зеленская представила собственный просветительский проект «Справочник безбарьерности».

Смотрите также выпуск Фактов за 15:45.

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