Факты ICTV – Выпуск 18:45 (12.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: президент Зеленский объявил войну янтарной мафии; кто компенсирует людям убытки из-за прорыва дамбы в Одесской области; смертельные аварии на дорогах страны происходят ежедневно; вкусная кухня, вино, гостеприимство, история и природа – Грузия ждет вас на отдых.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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