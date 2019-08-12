Факты ICTV – Выпуск 18:45 (12.08.2019)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: президент Зеленский объявил войну янтарной мафии; кто компенсирует людям убытки из-за прорыва дамбы в Одесской области; смертельные аварии на дорогах страны происходят ежедневно; вкусная кухня, вино, гостеприимство, история и природа – Грузия ждет вас на отдых.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.
2019-08-12
Теги: Факты 18.45, Факты ICTVЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.