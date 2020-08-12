Факты ICTV — Выпуск 18:45 (12.08.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.08.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Лукашенко обещает всех бездельников научить работать — так президент Беларуси прокомментировал массовые протесты; в Украине снова резко возросло количество больных коронавирусом, власть готовится ко второй волне и меняет критерии распределения регионов на зоны; на Донбассе враг до сих пор провоцирует украинских военных.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.
2020-08-12
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