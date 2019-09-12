Факты ICTV – Выпуск 18:45 (12.09.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.09.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на передовую возвращаются долговременные обстрелы, за минувшие сутки двое погибших, ребятам было 21 и 33 года; в Киеве открывается ежегодная встреча Ялтинская Европейская Стратегия; жаркое и засушливое лето – главный враг нынешнего неурожая картофеля.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.