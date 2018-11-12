Факты ICTV – Выпуск 18:45 (12.11.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: через псевдо-выборы на Донбассе России угрожают новые санкции. Как бюджетников и студентов заставляли голосовать; по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк задержали еще одного подозреваемого; коррупционный скандал на Волыни. Бывшие бойцы АТО требуют уволить руководителя геокадастра – потому что тот раздает землю за деньги.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-11-12
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