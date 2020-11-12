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Факты ICTV — Выпуск 18:45 (12.11.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.11.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине количество больных уже достигло 11 тыс; из-за пандемии в Украине отменили плановые операции; медреформа в селах, похоже, провалилась; президента из-за Covid-19 поместили в Феофанию; на границе со Словакией огромные очереди автомобилей; какие витамины помогут укрепить иммунитет.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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