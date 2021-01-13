Факты ICTV — Выпуск 18:45 (13.01.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.01.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: тарифы на газ для населения снизили на 30%, теперь цену будет регулировать государство; пол Украины засыпало снегом, непогода движется дальше и влечет за собой большие морозы; количество инфицированных в Украине снова растет; скандал с китайской вакциной прокомментировал глава Минздрава.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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