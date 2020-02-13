Факты ICTV – Выпуск 18:45 (13.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: первая смерть от коронавируса в Японии. Умерла старушка, которая никогда не путешествовала, как она заразилась неизвестно; восемь украинцев из Закарпатья погибли в автокатастрофе в Псковской области; первого мая в Украине вводят электронную акцизную марку; иностранные бизнесмены рассказали как им работается в Украине – в рейтинге недовольства: страшная бюрократия, дорогие визы, плохое знание английского и юристы-вымогатели; в Украине появилось немало качественных стройматериалов, которые помимо прочего существенно удешевляют ремонт украинским семьям, о стоимости и качестве работ.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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