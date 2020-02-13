Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Факты. Выпуски

Факты ICTV – Выпуск 18:45 (13.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: первая смерть от коронавируса в Японии. Умерла старушка, которая никогда не путешествовала, как она заразилась неизвестно; восемь украинцев из Закарпатья погибли в автокатастрофе в Псковской области; первого мая в Украине вводят электронную акцизную марку; иностранные бизнесмены рассказали как им работается в Украине – в рейтинге недовольства: страшная бюрократия, дорогие визы, плохое знание английского и юристы-вымогатели; в Украине появилось немало качественных стройматериалов, которые помимо прочего существенно удешевляют ремонт украинским семьям, о стоимости и качестве работ.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Факты ICTV – Выпуск 15:45 (13.02.2020)
Факты ICTV – Выпуск 15:45 (13.02.2020)
Факты ICTV – Выпуск 12:45 (13.02.2020)
Факты ICTV – Выпуск 12:45 (13.02.2020)
Факты ICTV – Выпуск 8:45 (13.02.2020)
Факты ICTV – Выпуск 8:45 (13.02.2020)
Факты ICTV – Выпуск 7:45 (13.02.2020)
Факты ICTV – Выпуск 7:45 (13.02.2020)
Факты ICTV – Выпуск 7:15 (13.02.2020)
Факты ICTV – Выпуск 7:15 (13.02.2020)
Факты ICTV – Выпуск 6:45 (13.02.2020)
Факты ICTV – Выпуск 6:45 (13.02.2020)
Факты ICTV – Выпуск 21:10 (12.02.2020)
Факты ICTV – Выпуск 21:10 (12.02.2020)
Факты ICTV – Выпуск 18:45 (12.02.2020)
Факты ICTV – Выпуск 18:45 (12.02.2020)

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка