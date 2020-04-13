Факты ICTV — Выпуск 18:45 (13.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине рекордное количество новых инфицированных, заразились сотни людей даже в Киево-Печерской Лавре; ВР изменила нынешний бюджет; в Европе и США уже несколько дней уменьшается количество умерших; каждое пятое малое предприятие не переживет кризиса, миллион украинцев сейчас потеряли работу; в Чернобыльской зоне до сих пор пылает пожар, а на украинских границах очереди — на праздники возвращаются работники.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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