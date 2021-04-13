Факты ICTV — Выпуск 18:45 (13.04.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.04.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: войска России отправили на границу с Украиной из-за угрозы НАТО; ВР работает в режиме внеочередных заседаний, о перечне документов и производительность их обработки; израильские врачи закрывают ковидные отделения и празднуют победу над эпидемией, с 23 мая страна открывает границы, правда, с ограничениями; Украина пока только входит в пик третьей волны, госпитализаций становится меньше, однако темпы вакцинации все еще жалко низкие.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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