Факты ICTV — Выпуск 18:45 (13.06.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине за сутки обнаружено 753 случая больных Covid-19 — это новый антирекорд; резонансное задержание в столице — разоблачили взяточников, которые хотели подкупить САП и НАБУ за закрытие дела против бывшего министра экологии Николая Злочевского; российские наемники сегодня атакуют целый день; с понедельника открывают главные воздушные ворота страны. Аэропорт Борисполь готовит прием и отправку первых 15 рейсов, но все в условиях эпидемической безопасности.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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