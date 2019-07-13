Факты ICTV – Выпуск 18:45 (13.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: трагедия в Ровненской области с двумя подростками, брат и сестра пришли к дедушке и погибли от взрыва; президент разбирается с коррупцией и теневым схемам в Одесском порту; в Жулянах ночью самолет на скорости выкатился с полосы.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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