Факты ICTV — Выпуск 18:45 (13.07.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: обострение на передовой, двое бойцов погибли, на границе с Украиной Россия подтягивает военную технику; Рада приняла закон о наказании за пьяное вождение, вопрос местных выборов и изменений в госбюджет; на Закарпатье больными коронавирусом заняты уже 90% коек в больницах второй и третьей волны.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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