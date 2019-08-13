Факты ICTV – Выпуск 18:45 (13.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Офисе Президента говорят о возможности полномасштабного вторжения России в Украину; получит ли справедливое наказание бывший прокурор в Харькове, что пьяным сбил людей на смерть; в одесский детский лагерь Виктория впервые после пожара 2017 года заселились дети; Алексей Середа – самый молодой чемпион Европы за всю историю прыжков в воду.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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