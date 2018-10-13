Факты ICTV – Выпуск 18:45 (13.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: двойное гражданство и нежелание учить украинский язык. Как снять градус напряжения в отношениях с венгерскими украинцами; Шварценеггер и женщина-андроид София в Киеве. Как выглядит Терминатор сейчас и что имеет общего с популярным роботом; Хмельницкий университет – первый вуз Украины, который будет освещаться только солнечной энергией. Сколько стоило оснащение и когда окупится.

Опубликовано Октябрь, 13 в 19:38



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