Факты ICTV – Выпуск 18:45 (13.11.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: УПЦ Московского патриархата отказывается принимать автокефалию и не идет на встречу с Порошенко; в Украине сотни тысяч людей до сих пор без отопления; как военные парамедики спасают раненых бойцов на Донбассе.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-11-13
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