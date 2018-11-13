Факты ICTV – Выпуск 18:45 (13.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: УПЦ Московского патриархата отказывается принимать автокефалию и не идет на встречу с Порошенко; в Украине сотни тысяч людей до сих пор без отопления; как военные парамедики спасают раненых бойцов на Донбассе.

Опубликовано Ноябрь, 13 в 19:49



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