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Факты ICTV — Выпуск 18:45 (13.11.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.11.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине очередной антирекорд по Covid, но все больше городов отказываются от карантина выходного дня; экономисты делают прогнозы — поможет ли карантин выходного дня и сколько он будет стоить Украине; стоит ли провести массовое тестирование — как это сделали в Словакии; Украина делает заказ не своим предприятиям, а зарубежным. Возмущенные люди встретили министра инфраструктуры в аэропорту.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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