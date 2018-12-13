Факты ICTV – Выпуск 18:45 (13.12.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 6 областей Украины засыпало снегом; эксклюзивное интервью командующего операции Объединенных сил; Европарламент выступает за закрытие европейских портов для российских судов и против строительства Северного потока-2.

Опубликовано Декабрь, 13 в 20:12



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