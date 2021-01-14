Факты ICTV — Выпуск 18:45 (14.01.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.01.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: метели, гололедица и сильные морозы — в Украине разворачивают пункты обогрева; предпринимателей, которые пускают людей без масок будут наказывать большими штрафами; как украинские предприниматели переживают локдаун; в Минздраве сообщили когда ждать первую партию вакцины от коронавируса.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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