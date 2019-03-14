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Факты ICTV – Выпуск 18:45 (14.03.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.03.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Нафтогаз заявляет о возможности не поднимать цены на газ с 1 мая, с предложением уже ознакомились в правительстве; день добровольца, военные оркестры играли в их честь по всей стране; военные учения в Азовском море, российский пограничный корабль на самом деле провоцировал украинских военных.

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