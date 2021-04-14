Факты ICTV — Выпуск 18:45 (14.04.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.04.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: глава Минздрава уверяет о спаде эпидемии, а столичная власть увеличивает усиленный карантин до 30 апреля; в Европе вакцинировано уже 100 млн человек. Страны ЕС принципиально договорились про паспорты вакцинации; Рада продлил мораторий, запрещающий банкам возвращать залоговое имущество заемщиков в иностранной валюте; на Тернопольщине заработал проект дегазации мусорного полигона.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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