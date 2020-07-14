Факты ICTV — Выпуск 18:45 (14.07.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Майдане Незалежности в Киеве попрощались с погибшим воином Тарасом Матвиивым; Верховная Рада легализовала игорный бизнес, закон поддержали 248 народных депутатов; Нацкомиссия регулирования электроэнергетики увеличила почти в полтора раза тариф на передачу электроэнергии; белорусская ЦИК отказалась регистрировать кандидатом в президенты главного соперника Александра Лукашенко — Виктора Бабарыка.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.