Факты ICTV – Выпуск 18:45 (14.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: приговор Зайцевой и Дронову оставили без изменений; пускать ли детей в садики и школы без прививки; спасти жизнь – вместе мы это сможем; ядовитые продукты, которые продают на крупнейшей в стране продовольственной базе.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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