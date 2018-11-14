Факты ICTV – Выпуск 18:45 (14.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: снова зиму никто не ждал. Из-за снега Киев стал в 10-ти бальных пробках; на Донбассе – люди готовятся к зиме – уже который год без газа, света и воды; у них есть шанс на жизнь! Во Львове открыли современный медцентр для недоношенных малышей – Колыбель надежды.

Опубликовано Ноябрь, 14 в 19:49



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