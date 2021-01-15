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Факты ICTV — Выпуск 18:45 (15.01.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.01.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: снегопады в Украине продолжаются в 12 областях; суточное количество новых инфицированных коронавирусом в Украине снова выросло; врачи констатируют, что в настоящее время все больше пациентов нуждаются в длительном лечении в стационаре; скорая в Украине работает по новым правилам.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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