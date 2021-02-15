Факты ICTV — Выпуск 18:45 (15.02.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: трое погибших на передовой. Ухудшение ситуации на линии фронта; вакцинация против коронавируса. Опыт Израиля, страны, в которой уже иммунизировали 70% населения; бить и душить ребенка в кресле частного стоматолога. История из Ровно, где врач издевалась над маленькими пациентами; Украина с ОАЭ подписала контракты и меморандумы на 3 млрд долларов.

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