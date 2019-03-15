Факты ICTV – Выпуск 18:45 (15.03.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.03.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: он зашел в мечеть и хладнокровно расстреливал людей, выкладывая видео в соцсети, теракт в Новой Зеландии, почти 50 жертв; большой спрос на валюту и выплата международных долгов Укрзализныцей обесценили гривну после ее длительной стабильности.

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