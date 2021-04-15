Факты ICTV — Выпуск 18:45 (15.04.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.04.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: после новых санкций против России, Байден ввел режим чрезвычайной ситуации в сфере нацбезопасности, Москва обещает адекватный ответ; с миру по нитке — Украина завтра ожидает 117 тыс. доз вакцины Pfizer, это для пожилых людей, спасателей и пограничников; что изменилось на таможне после черной пятницы и санкций СНБО; били, наказывали и унижали. В Ровно скандал с двумя тренерами, которые издевались над детьми.

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